تحت الأضواء الكاشفة .. النصر يختتم تدريباته استعدادا للأهلي

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة النادي الاهلي غدا الأربعاء في دور ال32 ببطولة كأس مصر التي ستقام باستاد برج العرب في التاسعه والنصف مساء الغد .

وأدي الفريق مرانه الاخير علي ملعبه بمصر الجديدة ليلا تحت الأضواء الكاشفه وجاءت قائمة الفريق علي النحو التالي ..

أحمد جمال وعمرو شعبان واحمد بدوي في حراسة المرمى وعمرو محمد واحمد كالوشا وحمودة سمير وحسن حسين واحمد سعيد اوكا واحمد داهش واسامه الليبي وابراهيم صلاح ودخير محمد وادهم حامد ومحمود حسونه وجوده ايمن وحسام اشرف وبابا ابراهيم وريمون مانجا واحمد كهربا واحمد حسين ومحمد اوشا وميدو العطار واحمد الصعيدي وحسام جلال.