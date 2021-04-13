شوط أول سلبي بين بورتو وتشيلسي في دوري الأبطال

انتهى شوط المباراة الأول بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام المباراة على ملعب رامون سانشيز ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الأول تحفظ بورتو دفاعيا بالرغم من خسارته ذهابا، فيما كان تشيلسي الأكثر هجوما باللقاء. وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت قبل أسبوع لصالح تشيلسي بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حارس المرمى: بنيامين ميندي

الدفاع: روديجر - تياجو سيلفا - سيزار أزبيليكويتا

وسط الملعب: بن شيلويل - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس

الهجوم: ماونت - هافيرتز - كريستيان بوليسيتش

فيما جاء تشكيل بورتو على النحو التالي:

حارس المرمى: مارشيسين خط الدفاع: سانوسي - بيبي - تشانسيل مبيمبا - ويلسون مانافا

خط الوسط:: أوتافيو - أوليفيرا - أوريبي - كورونا - ماركو جروجيتش

الهجوم: موسى ماريجا