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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

اعلنت وزارة الصحة الكويتية  اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي 250273.


وبحسب بيان الوزارة فقد تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات 1419.


وأشار البيان الي انه تم رصد شفاء 1201 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 233757.


واجرت الوزارة 9232 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات بالبلاد الي 2178279.

الكويت وزارة الصحة فيروس كورونا اصابة الجائحة الصحة الكويتية

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