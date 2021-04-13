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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف خيرالله يكشف سبب تصريحاته السابقة عن عمله "سواق تاكسي" .. فيديو

شريف خير الله
شريف خير الله

قال الفنان شريف خير الله ، إنني  حين كتبت المنشور الذي أثار الجدل من فترة قصيرة كان بسبب ضيقي لعدم وجود عمل سينمائي أو تلفزيوني لفترة طويلة، لافتا الى أن "البوست كان مليان إفيهات".  

 

وأضاف خيرالله خلال لقائه في برنامج "خط أحمر"  المذاع على قناة " الحدث اليوم" ، إنني لدي شعور وهو أنني ممكن أكون ممثل كويس، والناس قبل كده شهدت  بنجاح أعمال،  مشيرا " أقعد 3 سنوات من غير شغل دي حاجة تضايق وعشان ظروف الحياة كان عندي ممتلكات اتصرفت فيها عشان مصاريف الأولاد".

 

أوضح شريف خير الله ، "استحملت كتير وكنت بتابع ردود أفعال الجمهور حول أعمالي مثل مسلسل النهاية في الموسم الرمضاني السابق وكنت ضيف شرف، إنما مسلسل الحلال كنت بطلا وشاركت في حوالي 23 أو 24 حلقة، ولكن كان فيه غلطة في الإنتاج، واتكتب اسمي ضيف شرف".


 

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