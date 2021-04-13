فقرة تأهيلية للاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية واستشفائية، قبل بدء مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



جاءت الفقرة تحت إشراف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ من أجل زيادة معدلات اللياقة والوظائف البدنية للاعبين، قبل انطلاق المران.

انتظم طارق حامد، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، ومحمود حمدي الونش، وأحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرحيم جنش، وحازم إمام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بملعب النادي.



جاء ذلك عقب حصول سباعي الفريق على راحة من التدريبات أمس الإثنين وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا في دور الـ 32 بكأس مصر.

