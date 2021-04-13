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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القمر يقترن مع كوكب

ظاهرة فلكية تحدث في سماء القاهرة .. السبت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء القاهرة السبت القادم  17  إبريل الجاري ، حيث يترقب حدوثها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال .


أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر يقترن مع المريخ في هذا اليوم .


وأشار إلى إن هذا الاقتران نشهده في سماء القاهرة بعد غروب الشمس ، وتستمر هذه الظاهرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء .

 

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وأشار أستاذ الفلك ، إلى أنه يتطلب صفاء السماء وخلوها من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة .


يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها .

المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية ظاهرة فلكية هواة الفلك

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