ظاهرة فلكية تحدث في سماء القاهرة .. السبت

القمر يقترن مع كوكب

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء القاهرة السبت القادم 17 إبريل الجاري ، حيث يترقب حدوثها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال .



أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر يقترن مع المريخ في هذا اليوم .



وأشار إلى إن هذا الاقتران نشهده في سماء القاهرة بعد غروب الشمس ، وتستمر هذه الظاهرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء .

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وأشار أستاذ الفلك ، إلى أنه يتطلب صفاء السماء وخلوها من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة .



يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها .