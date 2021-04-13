22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة بيراميدز

اختار محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.



وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب وباولن فوافي ومفتاح طقطق وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" وإسلام صالح وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل ميسي ومحمود الغزالي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة بيراميدز على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.