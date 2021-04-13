عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. نظر طعن المتهمين في التخابر مع حماس

محكمة النقض
محكمة النقض

تنظر محكمة النقض غدا طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس،  على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.

كانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر من العام الماضى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد.

تضمن منطوق الحكم معاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات ،كما قضت المحكمة ببراءة 6 اخرين.

وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لـ«محمد مرسي العياط» لوفاته.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
 

محكمة النقض النقض جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية التخابر مع حماس

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: قيمة زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويجوز تعجيلها

60 دقيقة.. معركة كروية ملتهبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. والبافاري متقدم

فقدت روحي .. شريف خيرالله يبكي على الهواء بعد تذكر والدته

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

أمي ترفض تذوق الطعام ظنا منها أنه يفسد الصوم.. الأزهر يجيب

مرعب ..نيمار يتصدر تويتر بعد تألقه أمام بايرن ميونيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ