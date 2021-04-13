رش وتطهير المساجد بواحة سيوة للوقاية من كورونا

تعرف على إجراءات سيوة لصلاة التراويح

أكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم مساء أمس الإثنين تنفيذ حملة لرش وتطهير المساجد، كما تمت أعمال رش وتطهير الأرصفة وواجهات المحال التجارية.



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وأضاف بأنه تم وضع خطة لتطهير كافة المساجد بنطاق المدينة والقرى تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، وأثناء الشهر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح أن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخاصة بتكثيف الجهود المبذولة لمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.



وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إن إدارة الإنارة العامة واصلت اليوم الثلاثاء أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة بقرية بهي الدين، وذلك بواسطة الفنيين والعمال بإدارة الإنارة العامة طبقاً للخطة المدرجة.



وأكد العميد عصام عبد الغنى بأنه تم مواصلة الجهود في أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق: مدخل المدينة، وزقاوة، وميدان السوق، كما تم تمهيد الشوارع بمنطقة زقاوة. اِسْتِمْرَارًا لتكثيف الجهود في أعمال النظافة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

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