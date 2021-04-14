الرقابة المالية : 3.8 مليار جنيه إجمالى أقساط شركات التأمين خلال فبراير 2021

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية ، أن قيمة أقساط قطاع التأمين بالسوق خلال شهر فبراير، بلغت3.81 مليار جنيه خلال فبراير 2021، مقابل 2.91 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من 2020، بزيادة 30.6%.



واضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات حوالي 1.58 مليار جنيه خلال فبراير 2021، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة قدرها 22.5%.



واوضح تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفعت لتجسل 2.23 مليار جنيه خلال فبراير 2021، مقابل 1.62 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بزيادة قدرها 37%.



وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية ،أن قيمة الأقساط المحصلة بنشاط التأمين التجاري بلغت نحو 3.46 مليار جنيه خلال فبراير 2021، مقابل 2.42 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة قدرها 43.1%.



وكشف التقرير ، عن إرتفاع قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي حوالي 345.3 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 495.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل تراجع 30.4%.



واوضح التقرير إرتفاع محفظة أقساط شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لتسجل 7.61 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 6.42 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2020، بمعدل نمو 18.6%.



وأظهر التقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إرتفعت بنحو 30.8% خلال أول شهرين من العام الجاري لتصل إلى 3.62 مليار جنيه، مقابل 2.77 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2020.



وأضاف أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت حوالي 3.98 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 3.64 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بزيادة قدرها 9.3%.



وحول مؤشرات أقساط القطاع وفقاً لنوع التأمين، أوضح التقرير أن أقساط نشاط التأمين التجاري إرتفعت بنسبة 26% لتسجل 6.84 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 5.43 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتراجعت أقساط نشاط التأمين التكافلي إلى 769 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 989.7 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل تراجع 22.3%.

