60 دقيقة.. معركة كروية ملتهبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. والبافاري متقدم

مرت 60 دقيقة من أحداث مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، والنتيجة تشير لتقدم الأخير بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ واصل الضغط من أجل تسجيل هدف آخر، وكان قريبًا من تسجيل هدفًا عن طريق ديفيد ألابا في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاورت مرمى نافاس.

وعادت السيطرة للاعبي باريس سان جيرمان، ووصلت الكرة لـ دي ماريا داخل منطقة جزاء البايرن في الدقيقة 54 ، ليراوغ ألفونسو ديفيز، ويمرر الكرة بالعرض لنيمار لكنه لم يستطع اللحاق بها، ليخرجا بواتينج لضربة ركنية.

وتعرض عبدو ديالو لاعب باريس سان جيرمان للإصابة في الدقيقة 59، ليتم استبداله بزميله باكير

الشوط الأول

كاد الفرنسي كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة عندما اخترق دفاعات بايرن ميونخ من الجهة اليمنى ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار مرمى نوير.

مبابي كان الأخطر، ودخل منطقة جزاء البايرن من الجهة اليسرى في الدقيقة العاشرة ليحاول تسديد الكرة لكنها ارتطمت بمدافعي الفريق الألماني لتصل لنيمار الذي سددها، لكن مانويل نوير تصدى لتسديدته ببراعة.

وبعد مرور ربع ساعة من المباراة، صار بايرن ميونخ أكثر تهديدًا لمرمى باريس سان جيرمان ، وفي الدقيقة 24، سدد ليروي ساني لاعب البايرن تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاورت مرمى نافاس ببضع سنتيمترات.

وفي الدقيقة 26، سدد يوزوا كيميتش تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء ،لكنها مرت بجوار مرمى نافاس.

وفي الدقيقة 27، ذهب لاعبو باريس سان جيرمان بهجمة مرتدة على مرمى نوير بقيادة مبابي، الذي مرر الكرة للقادم من الخلف، نيمار، لكن نوير تصدى لتسديدة الساحر البرازيلي ببراعة.

وفي الدقيقة 34، اخترق نيمار دفاعات بايرن ميونخ من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد تسديدة قوية تصدى لها نوير ببراعة مخرجًا إياها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 39، راوغ نيمار، ،اللاعب كومان قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة.

ولأن من يضيع يستقبل، تمكن الكاميروني تشوبو موتيج في تسجيل الهدف الأول للبايرن بضربة رأسية من متابعة لتسديدة زميله ألابا التي تصدى لها نافاس وارتدت له ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 44، أطلق ديفيد الابا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ،ليتصدى لها نافاس ببراعة، وينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف نظيف.