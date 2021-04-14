مفتي الجمهورية يقدم نصيحة للصائمين.. تعرف على قصة مدفع رمضان.. شيخ الحارة لهالة صدقي: "بتتخاني يوم بعد يوم وإنتي مش عارفة"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضيةالعديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

ربنا يستر ومنلبسش فى الحيط.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد وصول الإصابات لـ 823..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن أعداد الإصابات اليوم بكورونا وصلت إلى 823 إصابة معلقا “الوضع ميطمنش خاصة فى الاسبوع الأول فى رمضان”.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن تلك الأعداد في الاسبوع الأول “ربنا يستر ومنلبسش فى الحيط”.

مفتي الجمهورية يقدم نصيحة للصائمين في أول يوم رمضان ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان يتسم بالعطاء والمدد الإلهي، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر بقدومه، موجها النصح للجميع في أول يوم رمضان بالمسارعة بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.

وطالب “علام”، في أثناء لقاء له ببرنامج “كتب عليكم الصيام” المذاع على قناة “صدى البلد”، الصائمين “علينا أن نقف مع أنفسنا جميعا في رمضان وأن نغتنم هذا الشهر الفضيل”.

أطلقوا عليه اسم "الحاجة فاطمة" .. تعرف على قصة مدفع رمضان

يظل مدفع رمضان مصدرا للسعادة لدى المصريين منذ القدم، فانطلق اليوم فى أول أيام شهر رمضان الكريم المدفع من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد توقف دام ٣٠ عاماً ليشيع أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.



حكاية مدفع رمضان:

وفى هذا الإطار يروي دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والأثار أصل مدفع رمضان وأشهر الرويات حوله.

إصابة غير مطمئنة لـ محمود تريزيجيه .. شاهد

عرضت قناة سكاى نيوز عربية فيديو بعنوان " محمود تريزيجيه .. إصابة غير مطمئنة".

وكشفت القناة أن اللاعب المصري محمود حسن لاعب نادى أستون فيلا تعرض لإصابة فى مباراة فريقه أمام ليفربول.

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن خضوع لاعبه محمود حسن تريزيجيه لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صور صادمة تثبت الخيانة .. شيخ الحارة لهالة صدقي: "بتتخاني يوم بعد يوم وإنتي مش عارفة"

وجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: “ بتتخاني يوم بعد يوم، وإنتي مش عارفة مي وشيرين يا هالة ولا ايه؟”.

وعرض شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

ضرب نار وألفاظ خارجة ومحطم الطحال.. أحمد سعد يقع في فخ أول حلقات رامز عقله طار

وقع الفنان أحمد سعد، ضحية مقلب رامز عقلة طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

تعرف على أول ضحايا رامز عقله طار

وقع الفنان أحمد سعد، ضحية مقلب رامز عقلة طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر.

فتى أحلامي.. دنيا عبد العزيز: لما شوفت أحمد رمزي جالي انهيار عصبي

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن فتى أحلامها عند بلوغها سن ١٢ سنة و حتى ١٦ سنة، مؤكدة أن فتى أحلامها هو الفنان أحمد رمزي .



وأضافت "عبد العزيز "خلال لقائها في برنامج "لحظات جريئة "المذاع على قناة "القاهرة و الناس" ،أنها كانت تعلق أمامها صور خاصة بالفنان أحمد رمزي في غرفتها لعدة سنوات، مضيفة أنها كانت تمنع أي شخص الدخول الغرفة، وأنها كانت تدخل الغرفة كل يوم لمشاهدة صوره.



لا أسمح بالخيانة .. مايا دياب: أنا عايزة راجل يحتويني

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إنها تعشق الرجل الذكي المثقف الواعي، مؤكدة: " صفات الرجل الذي في عيوني، أحبه أن يحتويني، وأن يكون معي حتى في غيابي، وأكتر رجل احتواني زوجى السابق، وسابنى بسبب القسمة والنصيب"..

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الفنان يضطر للكذب، حينما يكون رأيه عكس رأى البيئة التي يعيشها، ومن هنا أرى كذب كثير للفنانين في لقاءات تلفزيونية، بعكس اعتقاداتهم وإيمانهم بما يقولونه.

عمر كمال : لسانى اتقطع بسبب بنت الجيران

كشف المطرب عمر كمال، عن تفاصيل حياته الشخصية وأول حب في حياته، مضيفا انه كان يحب بنت الجيران التى كانت تقيم معه فى نفس العقار.



جاب للمدرسة كلها وجبة كباب.. موافي يكشف عن موقف لناظر مدرسة الأورمان.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ، إنني كنت أتعلم في مدارس حكومية، وأنني كنت بمدرسة الأورمان الثانوية الإعدادية النموذجية .

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” أن مدرسة الأورمان كانت من أقوى المدارس وكان أيضا يوجد مدارس السعيدية وغيرها، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة كانت لغير المتميزين.

