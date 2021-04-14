مقاتلات سو-30 تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها التقاط البحارة الأمريكيين تحليق مقاتلات "سو- 30 إم كا إم" روسية الصنع التابعة لسلاح الجو الماليزي فوق حاملة الطائرات الأمريكية Theodor Roosevelt .

ونشرت الصفحة الرسمية لسلاح البحرية الأمريكي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو أظهر تحليق 6 مقاتلات روسية الصنع من طراز "سو- 30 إم كا إم" فوق حاملة الطائرات الأمريكية Theodor Roosevelt في بحر الصين الجنوبي حيث أجريت التدريبات المشتركة للبحرية الأمريكية وسلاح الجو الماليزي.



يذكر أن ماليزيا كانت قد اشترت خلال 2007 – 2009 من روسيا 18 مقاتلة ثقيلة "سو- 30 إم كا إي" القابلة للتصدير إلى الهند.