الحرب مستمرة.. آيتن عامر: ريهام حجاج فاشلة وعادت مشاهدها أكثر من مرة

نشرت الفنانة ريهام حجاج، تعليقا عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد مشكلتها مع الفنانة أيتن عامر.



وكتبت ريهام، قائلة: "يرى الدميم في الجمال تحديًا له، والغبي في الذكاء عدوانًا عليه، ويشعر ذي الفاحشة في الأخلاق تعريًا له، وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده".



فيما ردت أيتن على تلك الكلام حيث كتبت " كم الدعم و المكالمات و الحب مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامى صدفة".



تابعت "و اسؤاهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها و تهديدا لمحاولة وجودها فى المسلسل".



اختتمت " عشان كدة شالت المشاهد و قصت الشوتات و دخلت عادت مونتاج الحلقات و بوظت المسلسل و المخرج اعتذر و كمان تدعى علينا ما ليس فينا.. كفاية كدة ..عملنا دعاية لأشياء متستاهلش.

وكان المخرج مرقص عادل قد كشف عن حقيقة الاخبار التي تم تداولها بشأن قيام آيتن عامر بافتعال مشكلات خلال تصوير مسلسل " فرصة تانية " العام الماضي .



وكتب مرقص على حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" انا في بلغاريا عشان فيلمي الجديد في عز الضهر و فجاة لقيت مكالمات من صحفيين كتير بتسألني عن ايتن عامر و عملت ايه معايا في المسلسل فقلت اقولكم هنا و اوفر علي الصحفيين المكالمات و عليا".



تابع " اولا ايتن ممثلة محترفة جدا و ملتزمة جدا .. وثانيا الشخصية اللي كانت بتلعبها في مسلسل فرصة تانية كان المفروض هتموت في الحلقة الخامسة او السادسة وبعدين لما اتفقنا مع أيتن خليناها تموت في ال ١٥ ".

اختتم " ثالثا انا مش عارف في ايه بس كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم".



وكانت رشا سامي العدل ابنه النجم سامي العدل قد انضمت إلى قائمة منتقدي الفنانة ريهام حجاج وذلك عقب أزمتها الأخيرة مع الفنانة ايتن عامر .



وأعلنت رشا تضامنها مع أيتن من خلال منشور كتبته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".



وكان الفنان أحمد فهمي قد رد على الأخبار المنتشرة بخصوص رغبة أيتن عامر في الحصول على جزء من دوره في مسلسل " كل مانفترق" .



ونفي فهمي هذا الأخبار حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر " ‏ماهو الاسم العلمي لما يلي :

الصحفي او الجريده اللي بيقولوا كلام غير صحيح علي لساني عشان مصلحة شخص بيقبضوا منه ".



وتابع " ‏انتشرت اخبار علي لساني في اليومين اللي فاتوا و ده مش حقيقي و اخبار مفبركه .. آيتن اختي و صديقتي و مرات اخويا عز و ينا كل الاحترام و التقدير .. و اي عمل فني بيكون فيه منتج و مؤلف و مخرج .. و احنا ممثلين فقط".



في أول تصريح لها بعد أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج قالت الفنانه ايتن عامر في تصريح لصدى البلد أنها تتعرض هذا الفترة لحملة ممنهجة ضدها لتشويه صورتها من بطلة "مسلسل كل مانفترق ".

وأضافت " كل ما يتم تداوله بشأن انني من بدات المشكلة .. كلام على من الصحة وساكشف كل شئ في الوقت المناسب " .

وكانت ايتن قد كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" يوم السبت الماضي، "ساعات الأدوار التانية بتبقى لا تقل أهمية عن الأدوار المتصدرة، المهم الاختيار الصح للدور، والأهم أنه يكون في العمل الصح ومع الناس الصح".

وفي اليوم التالي أعادت "أيتن" تغريد التدوينة نفسها عبر "تويتر"، وعلّقت: "عشان لو اشتغلت مع الناس الغلط هيشيلوا الدور".

وأمس غردت بقولها: "سأخبر الله بكل شيء، ربنا أكيد عارف، طيب سأخبر الوسط بكل شيء، إيه ده الوسط برضه عارف، إذن سأخبر الجمهور والله المستعان".

وعبر حسابها بـ"فيسبوك" كتبت أيتن: "خدوني معاكوا والنبي.. موسم الانسحاب".

وكتبت أيضا عبر "فيسبوك": "‏السنة دي مش هنعمل معمول في العيد عشان المعمول فينا كفاية إحنا نوزع قرص.. كله هياخد جرص".

وردا على ما تردد عن افتعالها الأزمات بكواليس "وكل ما نفترق"؛ قالت أيتن عبر "تويتر": "أنا ردي هيبقى كمان ساعات.. أفطر بس".

كل ذلك قبل أن تكتب ريهام حجاج عبر حسابها على "فيسبوك": "عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".

عقب ذلك ردت أيتن عبر "فيسبوك" بالقول: "بقى أنا بروح الأوردر متأخر؟! بقى أنا طلبت زيادة في مساحة دوري؟! بقى أنا بفتعل المشاكل في الأوردرات؟ أنا عندي إثباتات على كل اللي حصل بس احتراما للناس اللي اتكلمت معاهم أنا مش هتكلم غير لما أخد موافقتهم الأول.. أنا ممضتش الورقة"، ونشرت كوميكس مدون عليه عبارة "مشوفتش في بجاحتك".

وتابعت أيتن: "الفشل حتى في تسريب الأخبار الغلط يا ربي إيه ده؟ الخبر اتشال بس أنا عندي اسكرين شوت من الخبر، قالك تدخلت لإعادة لأحمد فهمي حقه".

وعبر "تويتر"؛ أعادت "أيتن" تغريد تدوينة لأحد متابعيها، وفيها: "المخرج والمؤلف والمصور سابوا المسلسل ومشيوا، والنهاردة أيتن عامر كاتبة بوست فيما معناه إنها مش هتسكت، يقال أن المدام ريهام قصت من مشاهدها كتير جدا".

كما أعادت تغريد تويتة لآخر، وفيها: "الواحد كان ممكن يجي على نفسه ويتفرج على مسلسل لريهام حجاج بس عشان فيه أيتن عامر فقط لا غير".

وكان المخرج كريم العدل انسحب من مسلسل "وكل ما نفترق" قبل أيام، واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج مصطفى أبو سيف لاستكمال العمل.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم وغيرهم، عن قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني.