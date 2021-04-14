جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مهارات الاتصال فى التعليم ..18 الجاري

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، دورة تدريبية حول مهارات الاتصال فى التعليم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وحدد مركز مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 18 ابريل الجاري فى تمام الساعة 10:00 صباحاً .

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

جدير بالذكر أنه قد نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان برنامج تدريبى بعنوان" إدارة التدويل بمؤسسات التعليم العالي " بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والذى استهدف نقاط اتصال مكتب العلاقات الدولية بالكليات المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن تدويل التعليم من أهم المحاور التي يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية من خلال تدريب وتأهيل كافة الأفراد الواجب دمجهم فى التدويل لإدارة الأنشطة الدولية بكفاءة وفعالية ، وأكد على ضرورة وضع خطة توضح آلية تحقيق تدويل التعليم من خلال تأهيل الأفراد وإقناع القائمين على الجامعة بأهميته.