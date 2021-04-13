عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طبيب الزمالك يكشف موقف إصابتي جمعة وروقا

صدى البلد

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق يؤدي خلال الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له للعودة عقب إصابته في العضلة الضامة.
أضاف أسامة أنه بمجرد الاطمئنان على جمعة وجاهزيته بشكل تام، سينتظم مع زملائه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
وفيما يخص محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، فقد أكد طبيب الزمالك أنه يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الوقت الحالي ، في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الحدود مساء غدٍ الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر.

الزمالك علي جمعة كأس مصر نادي الزمالك محمد اشرف روقا

ترشيحاتنا

نجل الشيخ الطبلاوي يناشد محافظ الجيزة إطلاق اسمه على إحدى محطات مترو الأنفاق

بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

خاص| استغرق تحضيره شهرا.. كواليس تصوير إعلان شريهان

غير صحيح.. هل كان النبي يشرب بعد أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

مباراة رمضانية.. الجزائر تودع كأس العالم مرفوعة الرأس أمام ألمانيا

إيران: نتوقع تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% خلال أسبوع

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

السودان يدعو مصر وإثيوبيا لاجتماع عاجل بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ