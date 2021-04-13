مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الأولى .. هروب مصطفى قمر من زواجه

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الاولى أحداثا مثيرة وذلك بعد عرضها على قناة صدى البلد اليوم حيث يحتفل فارس والذى يقوم بدوره مصطفى قمر بحفل زفاف بطريقة مختلفة وكنه يمر بحالة وفاة.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الاولى اجبار فارس “مصطفى قمر” على الزواج من "نانسى صلاح" والتى تجبر أيضا على الزواج منه وذلك من خلال جده الذى قام بدوره “صلاح عبد الله”.

ولقى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الاولى صراع بين جد فارس “صلاح عبد الله” وحفيده والذى كان يرغب فى رؤيته فى عش الزوجية ولكن بعد هروب فارس من حفل الزفاف يقرر جده أن يزوجه بطريقة مختلفة وهى أن يجبره على الزواج وفى حالة عدم تحقيق ذلك يتم حرمانه من الميراث.

وينتهى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الاولى على عودة فارس الى نانسى صلاح يتزوج منها الا انها قررت أن لا تتزوج منه ردا على ما فعله معها فى المرة الأولى بعد هروبه.

ويغرد مسلسل فارس بلا جواز خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.

قنوات عرض مسلسل فارس بلا جواز



تقرر عرض مسلسل فارس بلا جواز على قنوات صدى البلد الى جانب عرضه على قناة المحور والقاهرة والناس.

القصة مسلسل فارس بلا جواز



مسلسل فارس بلا جواز تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية.

الأبطال مسلسل فارس بلا جواز



مسلسل فارس بلا جواز يشارك فى بطولته بجانب مصطفى قمر كل من بشرى وبيومى فؤاد ومى كساب وسليمان عيد ومى سليم وويزو وشيرى عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلى ومدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام، ويظهر فى العمل عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى المسلسل ولعل من أبرزهم تيام مصطفى قمر الذى يشارك فى حلقتين فقط، ويقدم دور صعيدى، وأوس أوس، ويغنى مصطفى قمر تتر العمل بجانب مطرب آخر.

البرومو مسلسل فارس بلا جواز



تم طرح برومو مسلسل فارس بلا جواز منذ ايام قليلة، وظهر فيه عدد من أبطال العمل، ووهو عبارة عن مشهد حفل زفاف، ويفاجئ الجميع بهروب مصطفى قمر أو فارس من الفرح، وهو أمر يدهش الحضور، وقد جذب البرومو عدد من محبى مصطفى قمر حيث حقق عبر اليوتيوب ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وكان حصل صدى البلد على اللقطات الأولى من ميكنج مسلسل "فارس بلا جواز"، والذي يتم الانتهاء من تصويره خلال أيام، والمنتظر عرضه على قناة “صدى البلد” في رمضان المقبل.

غلبت على الميكينج الأجواء المبهجة التي توحي بالروح الجميلة التي سادت أجواء التصوير، سواء بين أبطال المسلسل، أو بين فريق العمل ككل، فضلا عن الصورة الرائعة لكواليس العمل المنتظر أن ينافس بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام.