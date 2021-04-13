المخابرات الأمريكية: إيران مستمرة في دعم الشيعة بالدول المجاورة

أصدرت المخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي، حول إيران وبرنامجها النووي.

وتوقع التقرير أن إيران ستواصل تقويض نفوذ الولايات المتحدة ودعم الشيعة في المنطقة، مضيفًا: "ستشكل إيران تهديدا مستمرا للولايات المتحدة ومصالح الحلفاء في المنطقة، حيث تحاول تقويض نفوذ أميركا ودعم الشيعة في الخارج، وترسيخ نفوذها وإظهار قوتها في الدول المجاورة، وتحويل الضغط الدولي، وتقليل التهديدات لاستقرار النظام".

وتابع التقرير: "على الرغم من أن اقتصاد إيران المتدهور وسمعتها الإقليمية السيئة يشكلان عقبات أمام أهدافها، فإن طهران ستحاول مجموعة من الأدوات - الدبلوماسية ، وتوسيع برنامجها النووي، والمبيعات والاستحواذات العسكرية، وهجمات الوكلاء والشركاء - لتحقيق أهدافها. نتوقع أن تخوض إيران مخاطر قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في العام المقبل".

وأوضح التقرير أن تصرفات طهران "ستعكس تصوراتها عن عداء الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج.. قدرتها على إبراز القوة من خلال الأسلحة التقليدية والقوات بالوكالة؛ ورغبتها في انتزاع تنازلات دبلوماسية واقتصادية من المجتمع الدولي".

وبشأن التفاوض مع واشنطن، ذكرت الاستخبارات الأميركية قال التقرير: "ربما يتردد قادة النظام في الانخراط دبلوماسياً في محادثات مع الولايات المتحدة على المدى القريب دون عقوبات أو إغاثة إنسانية أو عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. لا تزال إيران ملتزمة بمواجهة الضغط الأميركي، على الرغم من أن طهران تخشى أيضًا التورط في صراع شامل".

كما تحدث التقرير عن التواجد الإيراني في العراق، بالقول: "التدخل الإقليمي والأنشطة المزعزعة للاستقرار ستبقى إيران لاعبا إشكاليًا في العراق، والذي سيكون ساحة المعركة الرئيسية لنفوذ إيران هذا العام وخلال السنوات العديدة القادمة، وستستمر الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران في تشكيل التهديد الأساسي للأفراد الأميركيين في العراق".