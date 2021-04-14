عقب نقله المستشفي ... تعرف علي الحالة الصحية للشيخ حافظ سلامة

أكدت الفحوصات الطبية التى خضع لها الشيخ حافظ سلامة رمز المقاومة الشعبية وشيخ المجاهدين بالسويس انه غير مصاب بفيروس كورونا وانه يعانى من عدم انتظام فى ضربات القلب وان نسبة الاكسجين فى الدم وصلت الى ٧٠% مما أدى الى الاتصال بالدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بالسويس الذى قام بتجهيز سيارة اسعاف وطبيب مرافق واجهزة اكسجين حيث تم نقله الى مستشفى امبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصى واخيرا استقر بمستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناءا على طلبه وتم دخول الشيخ حافظ سلامة الى العناية المركزة بالمستشفى .



وتبين من الكشف الفورى عليه والاشاعات عدم اصابته بفيروس كورونا وتبين وجود اثار لجلطة قديمة بالاذين الايمن للقلب مما ادى الى وجود اضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها .

وخضع الشيخ حافظ سلامة لبرنامج علاجى مكثف بعد وضعه على جهاز للحفاظ على نسبة الاكسجين فى الدم .



الجدير بالذكر ان الشيخ حافظ سلامة يعد من رموز المقاومة الشعبية فى الوطن العربي خاصة فى حرب الاستنزاف وصمود السويس ١٠٠ يوم وكان احد اسباب عدم استسلام مدينة السويس الباسلة عقب الثغرة فى حرب اكتوبر ٧٣ وصمود المدينة ١٠٠ يوم للحفاظ على الانتصار مع الجيش والشرطة .