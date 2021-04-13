لأول مرة.. محمد الوديع يكشف عن دوره في مسلسل الاختيار 2

أعلن محمد طارق الوديع، عن مشاركته فى مسلسل الاختيار 2، بتقديمه لدور المقدم وليد فى معركة الواحات.

وقال "وديع"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاختيار 2 رجال الظل، حلقة 25 ، المقدم وليد معركة الواحات ، مشاركة صغيرة وشرف كبير ، البداية إن شاء الله .

وشارك “وديع”، فى أغنية قوات الصاعقة " إحنا مش بتوع حداد" رمضان الماضي عن مسلسل الاختيار، وذلك إهداء لروح العقيد الشهيد احمد صابر منسي، تجسيدا وتعبيرا عن تضحيته وبطولته الدفاعية الباسلة ضد عناصر الإرهاب.

وانطلقت اليوم أولى حلقات مسلسل الاختيار 2، " بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.