البحرين: اجتماع طارئ للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث لبحث تداعيات حادث نطنز النووي

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في البحرين ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا للجنة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع ، متابعة آخر المستجدات التي قد تؤثر على السلامة العامة والتهديدات المحتملة والتأكد من الجاهزية العامة ، حسب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، وفي هذا السياق تدارست اللجنة ، انعكاسات حادث منشأة نطنز النووية الايرانية ، وتأثيراته على المنطقة والجهود الوطنية والاقليمية والدولية في متابعة الحادث ورصد انعكاساته، حيث اطمأنت اللجنة لما تقوم به الجهات المعنية في هذا الصدد، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

وقد تقرر تشكيل فريق عمل منبثق عن الجهات المعنية في اللجنة لمتابعة استكمال الخطط ومراجعة إجراءات الوقاية والاستجابة والعمل على اختبارها ميدانيا من خلال التمارين المشتركة.