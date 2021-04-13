بالأسود.. هاندة ارتشيل تتألق في جلسة تصوير ساحرة

أحدث إطلالات هاندة ارتشيل

حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل “أنت اطرق بابي” مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

تفاصيل إطلالة هاندة ارتشيل



وتألقت هاندة أرتشيل مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود بأكمام طويلة و هاي كول من الستان اللامع وبقصة مميزة من الأكتاف والرقبة، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.



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وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترفع خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة ناعمة وانسيابية وقد بدا مبللا، وهو ما أبرز رقة ملامحها.



ووضعت هاندة أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاختارت اللون الكشميري الفاتح للشفاه، مع الماسكرا و السموكي ايز، والكحل الأسود، لتبرز من جمال عينيها.



ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.

معلومات عن هاندة ارتشيل



وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.



واشتهرت هاندة أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.



وتعتبر هاندة ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا.



وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..