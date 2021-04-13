مصر تقفز إلى المركز 77 على مستوى العالم فى انتاج و توزيع الكهرباء

المشروعات الجديدة

قال الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تسجل بشكل مستمر تقدم على المستوى العالمى فى مجال الكهرباء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر قفزت إلى المركز 77 على مستوى العالم فى انتاج وتوزيع الكهرباء خلال الـ 6 سنوات.



ولفت إلى أن مصر تقدمت 68 مركز خلال الـ 6 سنوات عما كانت عليه من قبل، وأن هذا التقييم يتم بناء على الخدمة المقدمة و الأسعار.



وأشار إلى أن الوزارة تهدف فى الفترة المقبلة لتقديم الخدمة على أعلى مستوى، وسيكون هناك تقدم أكثر.



