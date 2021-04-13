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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المشروعات الجديدة

مصر تقفز إلى المركز 77 على مستوى العالم فى انتاج و توزيع الكهرباء

صدى البلد

قال الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تسجل بشكل مستمر تقدم على المستوى العالمى فى مجال الكهرباء.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر قفزت إلى المركز 77 على مستوى العالم فى انتاج وتوزيع الكهرباء خلال الـ 6 سنوات.


ولفت إلى أن مصر تقدمت 68 مركز خلال الـ 6 سنوات عما كانت عليه من قبل، وأن هذا التقييم يتم بناء على الخدمة المقدمة و الأسعار.


وأشار إلى أن الوزارة تهدف فى الفترة المقبلة لتقديم الخدمة على أعلى مستوى، وسيكون هناك تقدم أكثر.

 


 

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