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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع واردات وصادرات الصين 29.2% خلال الربع الاول لـ 2021

ارتفاع واردات و صادرات
ارتفاع واردات و صادرات الصين



توسعت قيمة واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 29.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، وفقا لأرقام رسمية.

وقالت الهيئة العامة الصينية للجمارك إن قيمة واردات وصادرات الصين كالتالى :قفزت الصادرات بنسبة 38.7 في المائة عن العام الماضي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 19.3 في المائة باليوان.

وأرجع المتحدث باسم الهيئة المذكورة، لي كوي وين، الزيادة في التجارة الخارجية" واردات وصادرات الصين "إلى تقدم الصين المستمر في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتوسع الفائض التجاري للبلاد بنسبة 690.6 بالمائة، ليصل إلى 759.29 مليار يوان.

وتابعت الهيئة :أصبحت الشركات الخاصة أكثر حيوية وتعد هي القوة الدافعة الرئيسية لنمو التجارة الخارجية للصين، حيث توسعت التجارة الخارجية لدى هذه الشركات بنسبة 42.7 في المائة لتصل إلى 3.95 تريليون يوان في الربع الأول.

وأظهرت البيانات الجمركية أن رابطة دول جنوب شرق آسيا ظلت أكبر شريك تجاري لدولة الصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي الربع الأول، ارتفعت تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 تريليون يوان. فيما حققت واردات وصادرات البلاد إلى فيتنام وإندونيسيا وبولندا نموًا سريعًا نسبيًا.

وبلغت تجارة البلاد مع الأعضاء الـ 14 الآخرين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 2.67 تريليون يوان في الربع الأول، بزيادة 22.9 في المائة على أساس سنوي، وتمثل 31.5 في المائة من إجمالي وارداتها وصادراتها خلال هذه الفترة.

 

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