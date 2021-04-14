لتشجيع المزارعين.. الزراعة: مشروع تحديث الري يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

قال أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع تحديث نظم الرى يعد من أهم المشروعات على أرض مصر، و التى تحظى باقصى اهتمام من الرئيس السيسي، مضيفا أن الرئيس قد اجتمع اليوم مع كل من رئيس الوزراء ووزراء الزراعة و الرى و الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لبحث المنظومة و آليات التنفيذ والتمويل و دراسة أهمية دور الإعلام فى تشجيع المزارعين للاشتراك فى تلك المنظومة.

وأضاف "إبراهيم " خلال مداخلة هاتفية على" القناة الاولى" ، أن مصر من أهم دول العالم التى تستخدم مواردها المائية بكفاءة و نجاح.

و أكد "المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى " ،أنه يتم تنفيذ تلك المنظومة على مرحلتين، المرحلة الأولى و التى يتم تنفيذها الآن و تستهدف حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارة الزراعة و الرى و يتم الانتهاء منها فى يونيو القادم، و المرحلة الثانية تستهدف حوالى ٤ مليون فدان فى الأراضى القديمة و تحويل نظم الرى بها من الرى بالغمر إلى الرى بالرش و التنقيط ،منوها الى أن منظومة تحديث نظم الرى تستهدف دعم خطة الدولة فى التوسع الأفقي فى زراعة الصحراء و انتاج المحاصيل الاستراتيجية و التى تحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

و أشار إلى أن التجارب على أرض الواقع اثبتت أن نظم الرى الحديث ساهمت فى زيادة إنتاجية الغذاء و تخفيض تكاليف مكافحة الحشرات و الحشائش.