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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتشجيع المزارعين.. الزراعة: مشروع تحديث الري يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

مشروع تطوير الري
مشروع تطوير الري

قال أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع تحديث نظم الرى يعد من أهم المشروعات على أرض مصر، و التى تحظى باقصى اهتمام من الرئيس السيسي، مضيفا أن الرئيس قد اجتمع اليوم مع كل من رئيس الوزراء ووزراء الزراعة و الرى و الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لبحث المنظومة و آليات التنفيذ والتمويل و دراسة أهمية دور الإعلام فى تشجيع المزارعين للاشتراك فى تلك المنظومة. 

وأضاف "إبراهيم " خلال مداخلة هاتفية على" القناة الاولى" ، أن مصر من أهم دول العالم التى تستخدم مواردها المائية بكفاءة و نجاح.

و أكد "المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى " ،أنه يتم تنفيذ تلك المنظومة على مرحلتين، المرحلة الأولى و التى يتم تنفيذها الآن و تستهدف حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارة الزراعة و الرى و يتم الانتهاء منها فى يونيو القادم، و المرحلة الثانية تستهدف حوالى ٤ مليون فدان فى الأراضى القديمة و تحويل نظم الرى بها من الرى بالغمر إلى الرى بالرش و التنقيط ،منوها الى أن منظومة تحديث نظم الرى تستهدف دعم خطة الدولة فى التوسع الأفقي فى زراعة الصحراء و انتاج المحاصيل الاستراتيجية و التى تحقق الأمن الغذائي للمواطنين. 

و أشار إلى أن التجارب على أرض الواقع اثبتت أن نظم الرى الحديث ساهمت فى زيادة إنتاجية الغذاء و تخفيض تكاليف مكافحة الحشرات و الحشائش.

الري الحديث المنظومة الحديثة تشجيع المزارعين الرئيس السيسي اخبارالتوك شو

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