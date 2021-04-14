كان ضمن تنظيم الضباط الملتحين..موسى يكشف عنن تخطيط الإرهابي محمد السيد الباكوتشي..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الإرهابي محمد السيد الباكوتشي هو الذي خطط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أنه كان بتنظيم حازم صلاح أبو إسماعيل ومسلسل الاختيار تضمنه في بداية الحلقة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن مسلسل الاختيار يجسد تضحيات لرجال الأمن الوطني.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن المسلسل أيضا تناول الارهابي همام عطية وهو الذي قتل فى منطقة الطوابق فيصل وهو كان أحد قيادات التنيظم الإرهابي من جند الاسلام.

وأشار موسى إلى أن هذا المسلسل قوى وكل حلقة ستكون أقوى من الأخرى مؤكدا أن الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل الإختيار 2 يجسد الرسالة الحقيقية لرجال الأمن الوطني لخدمة مصر.