تعرف على أبرز الأزمات التي واجهتها شريهان في حياتها

بعد تصدرها التريند

تصدرت اليوم النجمة شريهان تريند تويتر وجوجل وذلك بعد ظهورها في أحد إعلانات شركات الاتصالات بعد غياب دام لمدة ١٩ عاما .

وعلى الرغم من النجومية الكبيرة التي حققتها شريهان، إلا أنها عانت من بعض الأزمات في حياتها، أبرزها:

١/ نسبها:

لم تكن شريهان على علم بأنها ابنه دكتور القانون أحمد عبدالفتاح الشلقاني، الذي تزوجته والدتها السيدة عواطف هاشم، زواجا عرفيا لتحمي ابنها عمر خورشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاجا دائما، فاضطرت للزواج عرفيا ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة. وتوفي الأب ولم تستطع أمها إثبات نسبها، بعد أن حاربتها أسرة زوجها الراحل بسبب الميراث، وفي 20 يونيو 1980، تم حسم القضية التي رفعتها والدتها، لإثبات نسب شريهان لوالدها أحمد الشلقاني، وكانت تبلغ من العمر 16 عاما.

٢/ وفاة عمر خورشيد:

عمر خورشيد هو شقيق شريهان من الأم، وصرحت شريهان أكثر من مرة، أن "خورشيد" كان أخًا، صديقًا، أبًا، كان يعني لها كل شيء، وبعد وفاته المفاجئة، إثر تعرضه لحادث عام 1981– قيل أنه مدبر- عانت شريهان من فقدانه، وانهارت فور علمها بوفاته، لدرجة أنها أصيبت بشلل مؤقت حينها، وتحرص كل عام على نعيه عبر صفحاتها بمواقع التواصل..

٣/ وفاة أمها:

في عام 1987، توفيت والدتها عواطف هاشم، بعد صراع مع مرض السرطان، وأصبحت شريهان بعدها وحيدة، بلا أب، أو أم أو شقيق.

٤/حادث سيارة:

في 24 مايو 1989، تعرضت شريهان لحادث سيارة، أثناء عودتها من الإسكندرية، وقيل وقتها أن الحادث مدبر أيضًا، وتعرضت شريهان لإصابات بالغة وكسور في عمودها الفقري وعظام الحوض، وخضعت شريهان على مدار عامين لعدد من العمليات الجراحية، وعلى الرغم من خطورة الحادث، الذي وصف وقتها بـ"المأساوي"، إلا أنها خرجت منه قوية، وضاعفت عدد ساعات العلاج الطبيعي التي كان من المفترض أن تخضع لها يوميا، وبالفعل عادت عام 1991 لتقدم واحدة من أشهر مسرحياتها وهي "شارع محمد علي".

٥/ زواج سري:

تزوجت شريهان مرتين، الأولى من الأمير المغربي علال الفاسي، إلا أنهما سرعان ما انفصلا، نظرًا لغيرته الشديدة عليها، وبعدها تزوجت سرًا من الملياردير الأردني علاء الخواجة، وهو زوج الفنانة إسعاد يونس، لتفتح الأخيرة النار عليها، خاصة أنها كانت صديقتها، ولكن سرعان ما استقرت الأمور بينهما.

٦/ اصابتها بالسرطان:

في عام 2002، أصيبت شريهان بأشرس أنواع السرطانات وهو سرطان الغدد اللعابية، وهو ولا يصيب عادة إلا واحد من بين كل 10 ملايين شخص، إلا أنها سافرت لفرنسا، وخضعت لجراحة استمرت 18 ساعة متواصلة لإزالة الورم، وبعدها خضعت لعدة عمليات تكميلية وصلت لقرابة 100 عملية، نظرا لما تركته آثار العملية على وجهها، وكعادتها خرجت شريهان من هذه الأزمة قوية، وظهرت بعد سنوات من الغياب في عام 2011، وسط المتظاهرين في ميدان التحرير، أثناء قيام ثورة 25 يناير.



٧/ وفاة صديقتها المقربة زوجة عمر خورشيد:

في خبر حزين، أعلنت النجمة المصرية شريهان،في ال21 من اكتوبر الماضي ، وفاة أرملة شقيقها الفنان الراحل عمر خورشيد، وذلك عبر حسابها على "تويتر".

ونشرت صورة للراحلة دينا خورشيد، مع شقيقها، وعلقت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد".