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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاربعاء 14-4-2021

أسعار الريال السعودى
أسعار الريال السعودى

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العقارى المصرى العربى 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة مقابل الجنيه المصرى نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


 

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