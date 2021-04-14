الأغرب.. شاهد ماعز مولودة بـ وجه إنسان في الهند.. والسكان يعبدونها .. فيديو

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو عن ماعز رضيع وُلد بملامح شبيهة بالبشر في قرية سونجاد بولاية جوجارات، والصدمة هو عبادة سكان القرية المخلوق الغريب.

تبين أن صغير الماعز المتحول مولود بوجه يشبه الإنسان، وقد شرع سكان القرية في عبادتها بعد تحويلها إلى إله مقدس.

وبحسب ما ورد فالماعز الصغير مولودة في قرية سيلتيبادا على ضفاف نهر تابي في قرية سونجاد تالوكا بولاية جوجارات.

كان للحيوان ذو المظهر الغريب 4 أرجل وأذنين مثل الماعز تمامًا، ومع ذلك فإن بقية أجزاء جسمه تشبه جسم الإنسان.

تعيش الماعز في منزل مزارع يُدعى أجايبهاي فاسفا، وتكشف صور الماعز الصغير عن وجود جبين، عينين، فم وأجزاء من اللحية تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة لدى البشر. لكن لم يكن للماعز ذيل.

ويكشف الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن لقطات للعنزة الصغيرة مستلقية على قطعة قماش بينما وضع طبق أرتي بجانبها.