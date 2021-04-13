مباراة رمضانية.. الجزائر تودع كأس العالم مرفوعة الرأس أمام ألمانيا

يرصد موقع "صدى البلد"، طوال شهر رمضان الكريم، تقريرا عن إحدى المباريات الهامة التي أقيمت في الشهر الكريم في السنوات الماضية.

ويبدأ الحديث بواحدة من أهم المباريات للفرق العربية في كأس العالم، وهي مباراة الجزائر وألمانيا في مونديال 2014 في ثمن النهائى.

وأقيمت المباراة في شهر رمضان من عام 2014، وحينها قدم المنتخب الجزائري مواجهة ملحمية لا تنسى، وتعد من أبرز مباريات العرب في المونديال.

خسر “محاربو الصحراء” بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

ولعب محاربو الصحراء المواجهة بكل ثقة وعزم وقدموا نموذجا مشرفا للكرة العربية، أشاد به الجميع.

وسجل لألمانيا أندريه شورلي في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول، بينما أحرز مسعود أوزيل الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 119.

وأحرز عبدالمؤمن جابو الهدف الوحيد لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الإضافي الثاني.