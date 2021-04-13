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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: نتوقع تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% خلال أسبوع

صدى البلد

قال السفير الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن طهران تتوقع إنتاج يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء 60 بالمئة الأسبوع المقبل.

وبحسب "رويترز"، قال كاظم غريب آبادي سفير إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر:"نتوقع تطوير المنتج الأسبوع المقبل".

كان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن إيران ستدخل 1000 جهاز طرد مركزي إضافي إلى منشأة نطنز النووية.

وقال عراقجي في تصريح لقناة "برس.تي.في" الإيرانية إن طهران سلمت للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة بشأن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارًا من الغد.

وأكد عراقجي أن بلاده لن تتخذ أي خطوة في إطار العودة للاتفاق النووي، ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الخارجية الإيراني طهران عباس عراقجي منشأة نطنز النووية تخصيب اليورانيوم

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