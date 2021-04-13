طلب عاجل من خادم الحرمين بشأن ضيوف الرحمن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز طلب عاجل لأجهزة المملكة العربية السعودية بضرورة تكثيف وتضافر الجهود وتكاملها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، والحرص على سلامتهم وأمنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

‏كما استعرض المجلس تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وآخر الإحصاءات والمؤشرات، وما سجلته حملة التطعيم من تجاوز جرعات اللقاح لأكثر من ستة ملايين جرعة، وأعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية.

‏‎فيما بارك العاهل السعودي ما أعلنه ولي العهد عن مشروعات جديدة تمثل أجزاءً جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً.

كما وافق ‏‎مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‏‎ووافق مجلس الوزراء أيضا علي تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية يتفق وزيرا الشؤون البلدية والصحةعلى تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحةالمقررة نظاماً التي تضبطها وزارة الصحةوإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

كما أصدر المجلس قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام ‎رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار المجلس رقم ( 379 ) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ.