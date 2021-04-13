الأهلي يحدد موقفه غدًا من المباراة الفاصلة لحسم دوري الشباب

أكدت إدارة الأهلي أنها ستعلن موقفها من قرار اتحاد الكرة، الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين فريق الشباب والزمالك يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الشباب.

وقالت إدارة النادي أن قرارها سيكون في ضوء ما قامت به اللجنة القانونية بالأهلي لدراسة كافة الأمور، ورفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة، وإبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي، بما انتهت إليه، ويحفظ حقوق الأهلي، وفقًا للوائح والقوانين.

وكان إتحاد الكرة قد قرر تحديد يوم 20 أبريل الجاري كموعداً لمباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك لتحديد بطل مسابقة 1999.