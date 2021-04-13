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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حكام مباراتى الأربعاء فى دور الــ ٣٢ فى بطولة كأس مصر.

ويلتقى النادي الأهلي نظيره فريق النصر فيما يواجه الزمالك فريق حرس الحدود فى بطولة كأس مصر فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

محمد عباس قابيل حكما للساحة لمواجهة الأهلي والنصر على أن يعاونه ثنائي المساعدين عادل ماهر ومحمد صلاح عفيفي وحكما رابعا محمود حسيب.

فيما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود طاقم تحكيمي مكون من : عمرو رمضان حكما للساحة ويساعده الثنائى احمد التلاوى ومحمود عامر وحكما رابعا محمد ابراهيم الدسوقى.

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