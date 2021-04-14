هالة صدقي: المثليين أحرار ولا أقتنع بالمذاهب في الأديان.. وأرفض إهانة رامز جلال للفنانين

حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس"، حيث تحدثت عن كواليس حياتها الشخصية والفنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:

تعليق مثير من هالة صدقي على المثليين

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن رأيها في المثليين، قائلة: "هم أحرار، وأنا معرفش أنا بتعامل مع مين، وأنا ليا الإنسان الذي أتعامل معه، ولا علاقة لي بدينه ولونه".



هالة صدقي تهاجم برنامج رامز جلال

كشفت الفنانة هالة صدقي أسباب هجومها على برنامج الفنان رامز جلال، قائلة: "أنا أرفض الجزء الأول من حلقات برنامج رامز جلال، والذي يتضمن إهانة للفنانين، ووصف النجوم بطريقة ساخرة".



رفضت الخروج.. هالة صدقي تكشف موقف محرج تعرضت له في عزاء أحمد زكي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن موقف محرج تعرضت له في عزاء الفنان الراحل أحمد زكي.



ولادي غيروا اسم والدهم.. هالة صدقي تروي تفاصيل خلافها مع زوجها

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل خلافها مع زوجها، وحقيقة تغيير أبنائها لاسم والدهم.

هالة صدقي تعلن أقرب فنان لتجسيد شخصية أحمد زكي.. وتكشف تفاصيل أزمتها مع غادة عادل

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الفنانين عمرو سعد ومحمد رمضان، غير قادرين على تجسيد شخصية أحمد زكي في أعمال فنية، كما أن الفنان أحمد زكي يرفض السماح بخروج أسرار له بعد حياته.



هالة صدقي باكية: كل تجاربي الزوجية فشلت.. وأمي ماتت بسببي

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها؛ فشلت، وأزواجها فاشلين، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".



صور صادمة تثبت الخيانة .. شيخ الحارة لهالة صدقي: "بتتخاني يوم بعد يوم وإنتي مش عارفة"

وجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: “بتتخاني يوم بعد يوم، وإنتي مش عارفة مي وشيرين يا هالة ولا إيه؟”.



مشاكلي وجعت قلبها .. هالة صدقي تنهار في البكاء أثناء حديثها عن وفاة والدتها

دخلت الفنانة هالة صدقي في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها على والدتها المتوفاة.

من صنع البشر.. هالة صدقي: لا أقتنع بالمذاهب في الأديان

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها لا تقتنع بفكرة المذاهب في الأديان، مضيفة: "المذاهب من صنع البشر".