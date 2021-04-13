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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان وعمرو سعد يقصفان جبهة رمضان صبحى

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

أثار مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأولى حالة من الجدل الواسع حيث تصدرت تريند جوجل بعد عرضها خاصة بسبب مشهد يظهر فيه مصطفى شعبان وعمرو سعد يقصفان جبهة رمضان صبحى. 

وقد شهد مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأولى حوار بين عمرو سعد ومصطفى شعبان حول طموحهما فى الوصول الى القمة وامتلاك المالك حيث دار الحديث بينهما على هذه الشاكلة حيث استعانوا بالكلمة الشهيرة لرمضان صبحى وهى الطموح 

وكانت أذيعت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة عبر منصة شاهد vip ، ومن المقرر عرض الحلقة تليفزيونياً غداً .

وقد ظهر الفنان حسن الرداد ضيف شرف فى الحلقة الأولى حيث جسد صديق البطلان عمرو سعد ومصطفى شعبان .

ملوك الجدعنة الحلقة 1


بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة، بمشهد جمع طفلين يتاجران في بيع طيور الحمام، ويتعرضان لمضايقات من آخرين واشتباك مع من يضايقاهما، ثم مشهد آخر ظهر فيه عمرو سعد ومصطفى شعبان بعدما كبرا سويا.

جمعت عمرو سعد ومصطفى شعبان في ملوك الجدعنة صداقة وتجارة وشراكة منذ الطفولة، واشتركا سويا في حوار ساخر خفيف الظل حول أموال تجارتهما.

وفي مشهد نسائي ظهرت كل من ياسمين رئيس محبوبة الحارة، التي تربطها علاقة عاطفية بعمرو سعد، ورانيا يوسف مع دلال عبد العزيز، ثم يظهر الصديقان سفينة وسرية مع الفنانة القديرة التي تطلب منهما الزواج وإصرارهما على الرفض.

يحتفل أبطال المسلسل في الحلقة بأول أيام العيد، ويظهر الفنان يوسف شعبان لأول مرة منذ فترة طويلة في عمل درامي، بدور عم حكم الذي يساعده سفينة وسرية ماديا بعد تدهور تجارته وغياب أولاده.

يشعل عمرو عبد الجليل النيران في شخص حاول الحصول منه على معلومات حول بضاعته المفقودة، ويساعده الفنان أحمد صفوت، فيما شهدت الحلقة الأولى من ملوك الجدعنة ظهور سريع للفنان حسن الرداد.

تلعب رانيا يوسف دور شقيقة سفينة "مصطفى شعبان"، الذي على خلاف دائم مع زوجها، واعتدى عليها بالضرب لإهانته زوجته واستغلالها وصرف أموالها.

تورط سفينة وسرية في أزمة مع صديقهما الثالث على العجمي الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويدخلان قسم الشرطة بسبب تصرفات البلطجة التي يقومان بها.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من أخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.

يُذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة سيُعرض حصريًا على شاشة ام بي سي مصر؛ وهو آخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي أصر على إتمام مشاهده وسفره إلى القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته خلال أيام قصيرة.

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