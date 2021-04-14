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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 14-4-2021

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: بلغ الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع . 


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الاربعاء



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى نحو 18.56جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى نحو 21.42 جنيه للشراء و 21.64 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 16.87 جنيه للشراء و 17.04 جنيه للبيع .


واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 1.81جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .


اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الاربعاء 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.23 جنيه للشراء و 14.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى 3 نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

 

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