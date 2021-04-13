الفنان شريف خيرالله يكشف سبب اتصال المنتج تامر مرسي به .. فيديو

قال الفنان شريف خيرالله ، إن المنتج تامر مرسي اتصل به بعد كتابة المنشور على فيسبوك بشأن رغبته في الحصول على عمل، ووصفه بـ"راجل محترم جدا".

وأضاف خيرالله خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" ، أنه يعرف المنتج تامر مرسي منذ 15 عاما تقريبا، وهو راجل محترم، وبعتلي رسالة بعد البوست بتاعي".

ووجه شريف خيرالله رسالة للجمهور، قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين ويارب اللي عنده حلم يحققه، واللي نفسه في حاجة يعملها وكلنا لازم نحط إيدينا في إيد بعض عشان نوصل للي عايزينه ".



