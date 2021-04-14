المصري أحمد شعبان حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. لهذا السبب

موقف بطولى

خصص برنامج الحقيقة فقرة خاصة عن البطل المصري، أحمد شعبان، الذى تصدى لأحد المشتبه فيهم بأمريكا، وذلك بعد أن ظلت الشرطة الأمريكية فى البحث عن المشتبه به لساعات طويلة.



وقال البطل المصري أحمد شعبان، إنه حديث وسائل الإعلام الأمريكية، بعد أن وقف بسيارته أمام أحد المشتبه بهم، موضحًا أن هناك أكثر 40 سيارة شرطة كانت تبحث عن المشتبه به.



وأضاف خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن الشخص المشتبه به قام بقتل أحد المواطنين فى أمريكا، وهرب من الشرطة.



ولفت إلى أنه وقف أمام سيارة المشتبه به وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وأكد أنه لم يخف من المتهم.



وأوضح أنه أحد أفراد الجيش المصري، وأنه لا يخاف من شئ، ولذلك قام بهذا العمل من أجل القبض على المتهم.



وأكد أن الشاحنة التى كان يقودها خاصة بها، وأن رقمها هو نفس يوم ميلاد والدته.



