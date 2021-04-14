أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الاربعاءء 14-4-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الاربعاء :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.96 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21.72 جنيه للشراء و22.19جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.64جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاربعاء 4 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

