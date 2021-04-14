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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الاربعاءء 14-4-2021

عملات -عربية
عملات -عربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 

وسجلت العملات العربية اليوم الاربعاء :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.96 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21.72 جنيه للشراء و22.19جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.64جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاربعاء 4 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

العملات العربية اليوم الاربعاء البنك الاهلي البنك الجنيه المصري

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