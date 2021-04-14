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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى : أمريكا تتخذ موقفا مقارب لإثيوبيا ومعارض لمصر والسودان بشأن سد النهضة..فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن موقف أمريكا مقارب لموقف اثيوبيا ومعارض لموقف مصر والسودان على العكس من بقية الدول فيما يخص شأن سد النهضة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه ربما وجود روسيا يحرك كثيرا من الأمور .

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أنه في ظل الذي حدث بأوكرانيا وحلف الناتو بدأت روسيا في حشد قوات مما يوتر العلاقة بين روسيا وأمريكا.

وأشار موسى إلى أن  هناك خلافات كبيرة بين روسيا وأمريكا بسبب أوكرانيا مؤكدا أن موقف مصر والسودان هو مياه نهر النيل ويرغبان فى اتفاق واثيوبيا لا تريد الوصول لاتفاق. 

 

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