ملخص الحلقة 2 من بنت السلطان .. خيانة وانتحال شخصية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بنت السلطان مزيدا من أحداث الإثارة بعد هروب عزة التي تقوم بدورها روجينا من زواجها من المعلم حمو "باسم سمرة".

تفاصيل الحلقة الثانية من بنت السلطان

وقع باسم سمرة في قبضة الشرطة بعدما أبلغت زوجته عن وجود سيجارة حشيش في شقة عزة وتصادف وجوده هناك في انتظار روجينا لعقد القران عليها.

يحاول أحمد مجدي معرفة مكان حبيبته السابقة وهي الشخصية الثانية التي تقدمها روجينا في المسلسل وانتحرت أمام القطار في الحلقة الأولى لكن هاتفها أصبح مع عزة القباري التي تخوفت من الرد عليه.

تصل عزة القاهرة وتلتقي أوس أوس الذي يقوم بدور سايق تاكسي يحاول معاكستها، ويدور بينهما مشهدا ساخرا حول طول قامته ولهجتها الاسكندرانية.

تصل عزة إحدى الفنادق لتجد في حقيبة شبيهتها المنتحرة"منار" التي تركتها لها في محطة القطار، مبلغا كبيرا من المال وجواز سفر، وهاتفها الذي يحمل صورت وفيديوهات عن أصدقائها ومعارفها.

في نفس الفيديو الذي التقط في حفل زفاف أخيها الذي يقوم بدوره محمد مهران، اكتشفت منار خيانة زوجها "زياد"، وطلبت منه الطلاق.

تحاول ندى موسى مساعدة أحمد مجدي "حسام" في البحث عن منار، فيما تقرر عزة ارتداء باروكة حمراء واقتباس شخصية شبيهتها المنتحرة، وتوجهت إلى منزلها لمقابلة عائلتها وعيش حياتها هربا من جحيم حمو وأزماتها في الإسكندرية.

مواعيد عرض بنت السلطان

يعرض مسلسل بنت السلطان في الساعة 8 مساء على قناة النهار، ثم التاسعة مساء على النهار دراما، ويعاد ثلاث مرات على الشاشتين في مواعيد مختلفة.

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.