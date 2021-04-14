عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة 2 من بنت السلطان .. خيانة وانتحال شخصية

مسلسل بنت السلطان
مسلسل بنت السلطان

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بنت السلطان مزيدا من أحداث الإثارة بعد هروب عزة التي تقوم بدورها روجينا من زواجها من المعلم حمو "باسم سمرة".

 تفاصيل الحلقة الثانية من بنت السلطان 

وقع باسم سمرة في قبضة الشرطة بعدما أبلغت زوجته عن وجود سيجارة حشيش في شقة عزة وتصادف وجوده هناك في انتظار روجينا لعقد القران عليها. 

يحاول أحمد مجدي معرفة مكان حبيبته السابقة وهي الشخصية الثانية التي تقدمها روجينا في المسلسل وانتحرت أمام القطار في الحلقة الأولى لكن هاتفها أصبح مع عزة القباري التي تخوفت من الرد عليه.

تصل عزة القاهرة وتلتقي أوس أوس الذي يقوم بدور سايق تاكسي يحاول معاكستها، ويدور بينهما مشهدا ساخرا حول طول قامته ولهجتها الاسكندرانية. 

txt

انتحار وهروب.. أحداث مثيرة في الحلقة الأولى من بنت السلطان

txt

إنقاذ روجينا من الغرق في كواليس تصوير مسلسل "بنت السلطان" .. فيديو

تصل عزة إحدى الفنادق لتجد في حقيبة شبيهتها المنتحرة"منار" التي تركتها لها في محطة القطار، مبلغا كبيرا من المال وجواز سفر، وهاتفها الذي يحمل صورت وفيديوهات عن أصدقائها ومعارفها.

في نفس الفيديو الذي التقط في حفل زفاف أخيها الذي يقوم بدوره محمد مهران،  اكتشفت منار خيانة زوجها "زياد"، وطلبت منه الطلاق.

تحاول ندى موسى مساعدة أحمد مجدي "حسام" في البحث عن منار، فيما تقرر عزة ارتداء باروكة حمراء واقتباس شخصية شبيهتها المنتحرة، وتوجهت إلى منزلها لمقابلة عائلتها وعيش حياتها هربا من جحيم حمو وأزماتها في الإسكندرية.

مواعيد عرض بنت السلطان 

يعرض مسلسل بنت السلطان في الساعة 8 مساء على قناة النهار، ثم التاسعة مساء على النهار دراما، ويعاد ثلاث مرات على الشاشتين في مواعيد مختلفة.

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

بنت السطان روجينا باسم سمرة أحمد مجدى ندى موسى

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا حادث تفحم أتوبيس وسيارة مواد بترولية بأسيوط إلى 18 وفاة

بالفيديو .. بطل مصري ينهي مطاردة بين الشرطة الأمريكية وقاتل هارب

موعد أذان الفجر وعدد ساعات الصوم في ثاني أيام رمضان

كيف تتعامل دار الإفتاء مع هجوم المتشددين على فتاويها؟.. المفتي يرد

محافظ أسيوط يتفقد حادث تصادم اتوبيس و سيارة مواد بترولية بطريق البحر الاحمر

وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن دخول المملكة

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ