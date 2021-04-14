ربنا يستر وما نلبسش فى الحيط.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد وصول إصابات كورونا لـ 823..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن أعداد إصابات كورونا أمس وصلت إلى 823 إصابة معلقا “الوضع ميطمنش خاصة فى الاسبوع الأول فى رمضان”.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن تلك الأعداد في الأسبوع الأول “ربنا يستر ومانلبسش فى الحيط”.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن أغلب التجمعات الأن التى تحدث يكون بها نسبة 99% من المواطنين “مش لابسين كمامات”.

وأشار موسى " أنا خايف ان الاسبوع الاولانى يودينا لحاجة كنت بحذر منها واريد أن يلتزم الناس،

داخلين على اعداد اكتر من 823.