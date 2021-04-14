أبويا كان صارم وأمي حنينة.. مهاب مميش يروي تفاصيل من نشأته

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن والده كان صارما في تربيته، وكان يضع له موعدا للعودة إلى المنزل، موضحا: "أبويا كان بيفتش على لبسي قبل الذهاب للعمل".



وأضاف مهاب مميش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "أمي فاضلة وحنينة، ودايما في صفنا احنا".

وتابع مهاب مميش: "أبويا أول لما يدخل البيت؛ كان من الضروري أن تكون هناك حالة من الانضباط والالتزام، وعلاقتي كانت قوية بأمي بشكل كبير".

وأكمل مهاب مميش: "أقصى حاجة كنا بنعملها زمان في مرحلة النشأة والطفولة، إننا ندخل سينما، كنت بروح مع أصحابي، وده أقصى شيء كان ممكن أعمله".

واستطرد مهاب مميش: "تجمعنا علاقة طيبة مع جيراننا في مرحلة الطفولة، وفي منزل والدي"، مضيفا: "وأنا طفل كنت بروح البحر كل يوم في الإسكندرية".