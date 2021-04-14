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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدى البلد 2 تستضيف نجوم الكرة في برنامج فطار النجوم بشهر رمضان

صدى البلد

انطلق برنامج فطار النجوم، والتي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، على قناة صدى البلد2 بداية من أول أيام شهر رمضان الكريم.

وتدور فكرة البرنامج حول حياة اللاعب وسط أسرته خاصة في الأجواء الرمضانية، ووقت الإفطار في التجمع العائلي.

وكانت أولى حلقات برنامج فطار النجوم من منزل شكري نجيب نجم الإسماعيلي.

وكانت العزومة عبارة عن كبسة باللحمة، وفراخ وهي من أكلات اللاعب المفضلة في الشهر الكريم.

ودار الحديث عقب الإفطار حول طقوس اللاعب في الشهر الكريم، وإنتظاره لموالدته الأولى.

وأعربت نانسي عن سعادتها بإنطلاق برنامجها الجديد من خلال شاشة صدى البلد التي تعمل بها كمراسلة منذ عام ٢٠١٤.

ووجهة الشكر لمسؤولي القناة بداية من النائب محمد أبو العينين مالك القناة، وعماد ربيع رئيس القناة، ومعتز البطاوي المشرف العام على البرامج الرياضة بالقناة على الدعم والمساندة لنجاح البرنامج من أول أيام عرضه.

شاشه صدي البلد صدى البلد نانسي القاضي فطار النجوم قناة صدي البلد شهر رمضان

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