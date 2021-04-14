صدى البلد 2 تستضيف نجوم الكرة في برنامج فطار النجوم بشهر رمضان

انطلق برنامج فطار النجوم، والتي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، على قناة صدى البلد2 بداية من أول أيام شهر رمضان الكريم.

وتدور فكرة البرنامج حول حياة اللاعب وسط أسرته خاصة في الأجواء الرمضانية، ووقت الإفطار في التجمع العائلي.

وكانت أولى حلقات برنامج فطار النجوم من منزل شكري نجيب نجم الإسماعيلي.

وكانت العزومة عبارة عن كبسة باللحمة، وفراخ وهي من أكلات اللاعب المفضلة في الشهر الكريم.

ودار الحديث عقب الإفطار حول طقوس اللاعب في الشهر الكريم، وإنتظاره لموالدته الأولى.

وأعربت نانسي عن سعادتها بإنطلاق برنامجها الجديد من خلال شاشة صدى البلد التي تعمل بها كمراسلة منذ عام ٢٠١٤.

ووجهة الشكر لمسؤولي القناة بداية من النائب محمد أبو العينين مالك القناة، وعماد ربيع رئيس القناة، ومعتز البطاوي المشرف العام على البرامج الرياضة بالقناة على الدعم والمساندة لنجاح البرنامج من أول أيام عرضه.