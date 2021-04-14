مات على يدي.. تأثر الفريق مهاب مميش أثناء حديثه عن والده

تأثر الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أثناء حديثه عن والده وعلاقته به .

وقال مميش في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" في إحدى المرات كنت راجعا من السينما وسلمت على والدي وضيفه ووضعت رجلا على رجل أمامهما، ومعرفتش أنام يومها لأني فعلت ذلك أمام والدي ".

وتابع مهاب مميش:" والدي مات على يدي والواحد ما يقدرش ينسى والده ووالدته وعندما نتعامل مع الأخرين نشعر بأن الوالدين ربونا ".

وأكمل:" خرجت من بيت فيه انضباط إلى مؤسسة عسكرية بها انضباط وأنا تربيت على الانضباط لأنه أساس النجاح ".