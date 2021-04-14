أستاذ مناعة يكشف: 10 % من المواطنين البريطانيين تلقوا لقاح كورونا ..فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ، إن بريطانيا قامت بتطعيم 6 مواطنين من كل 10 مواطنين متواجدين في بريطانيا بالجرعة الأولي مؤكدا أن هناك 10% من المواطنين البريطانيين تلقوا الجرعتين من لقاح كورونا .

وأضاف ياسر الشربيني خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي إم سي " : أن بريطانيا تسير علي خطة لتطعيمات كورونا وتسمي " الوصول إلي مرحلة الأمان " وتم وضع ميعاد محدد للانتهاء منها وهو يوم 31 يوليو .

وأوضح ياسر الشربيني ، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية في بريطانيا تم تخفيفها والان يمكننا الذهاب إلي المطاعم من الخارج ونذهب ألي ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة وسيتم فتح المدارس قريبا وستعمل بكامل طاقتها مؤكدا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا الآن 2300 حالة اليوم وعدد الوفيات 23 وهذا مشجع .