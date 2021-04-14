تركيا تعلن إغلاقا جزئيا خلال أول أسبوعين من رمضان بسبب كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إغلاقا جزئيا في البلاد اعتبارا من الأربعاء، في إطار تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة: "ننتقل إلى إغلاق جزئي عبر تشديد التدابير قليلا في أول أسبوعين من رمضان.. الهدف من تشديد التدابير خلال هذين الأسبوعين تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات"، مؤكدا أنه "لا مفر من تشديد التدابير بشكل أكبر، في حال عدم تحقيق التحسن المنشود".

وأشار أردوغان إلى تعديل موعد حظر التجول المفروض، بحيث يبدأ من "الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا"، بعدما كان يبدأ الساعة 9 مساء، مع استمرار حظر التجول نهاية الأسبوع، كما هو مطبق بحسب مستوى الخطورة في الولايات.

وشدد، على أنه "لن يسمح بالسفر بين المدن في ساعات حظر التجول باستثناء الحالات الضرورية"، مشيرا إلى أن "التعليم سيستمر عن بعد في كافة المراحل باستثناء الصفين الثامن والثاني عشر ورياض الأطفال".

وأكد أردوغان إعادة فرض القيود على استخدام وسائط النقل العامة ضمن المدن، لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتعليق أنشطة المقاهي والصالات الرياضية الى ما بعد عيد الفطر.