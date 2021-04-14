الفريق مهاب مميش يكشف تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر

كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

وقال مميش في حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" كنت متحمسا لإزالة آثار العدوان وتقدمت للكلية البحرية الحربية ودخلت الكلية وبدأت أذاكر وكنت من الأوائل ".

وتابع مهاب مميش:" تخرجت في عام 1971 وتم توزيعنا على المواقع، وتعلمنا الدرس جيدا وتم العمل على تلافي كل الأخطاء التي حدثت في 67".

وأكمل: " كلمة حرب ليست كلمة سهلة والحرب لا تحدث من يوم وليلة ويكون لها مقدمات وتجهيزات على المستوى السياسي والدولي والداخلي ".

ولفت مهاب مميش:" شاركت في حرب 73 وكنت متواجدا على متن إحدى الغواصات لتأمين منطقة العمليات ومنع السفن من دخول منطقة العمليات اثناء الحرب وأي سفينة تدخل منطقة العمليات تعتبر سفينة معادية ونتعامل معها على الفور ".