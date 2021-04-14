عامل يصيب طالباً بطعنة نافذة بالظهر بإحدى قرى أجا .. اعرف السبب

أصيب طالب بطعنة بالظهر بقرية "شبراويش" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية اثر تعدي عامل عليه بالضرب بسكين لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء لعب كرة القدم .



وكان إخطار قدر ورود لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "محمود نصر محمود حبيب " 13 عاما ، طالب ، ومقيم قرية " شبراويش " دائرة المركز مصابا بجرح طعني وخذي بالظهر من الناحية اليسرى (إدعاء تعد).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله إتهم المدعو "علاء محمد علاء شعبان " ۱۹ عاما عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " بحوزته وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء لعب الكورة.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " سكين تم التحفظ عليه "و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٥٦٤٦ جنح مركز أجا وجار العرض على النيابة العامة .