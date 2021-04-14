عامل يصيب طالباً بطعنة نافذة بالظهر بإحدى قرى أجا .. اعرف السبب
أصيب طالب بطعنة بالظهر بقرية "شبراويش" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية اثر تعدي عامل عليه بالضرب بسكين لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء لعب كرة القدم .
وكان إخطار قدر ورود لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "محمود نصر محمود حبيب " 13 عاما ، طالب ، ومقيم قرية " شبراويش " دائرة المركز مصابا بجرح طعني وخذي بالظهر من الناحية اليسرى (إدعاء تعد).
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله إتهم المدعو "علاء محمد علاء شعبان " ۱۹ عاما عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " بحوزته وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء لعب الكورة.
وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " سكين تم التحفظ عليه "و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٥٦٤٦ جنح مركز أجا وجار العرض على النيابة العامة .